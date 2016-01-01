

الإعلان الرسمي عن Redmi K30 5G ارخص هاتف يدعم الـ5G على الإطلاق الإعلان الرسمي عن Redmi K30 5G ارخص هاتف يدعم الـ5G على الإطلاق

اعلنت شاومي عن هاتفها الجديد Redmi K30 5G ليكون ارخص هاتف في العالم يدعم تقنية الـ5G. بمعالج حديث من شركة Qualcomm و تركيبة كاميرات جيدة في الخلف و تصميم مميز. و سعر منافس من شاومي كالعادة. مع مراعاة وجود نسخة 4G عادية بسعر ارخص ايضاً لمن يرى بأن النسخة الكبيرة غالية بعض الشئ. الهاتف كعادة شاومي بمواصفات مميزة ايضاً. و سنذكر كل جديد عن هذا الهاتف في هذا المقال. فتابع القراءة





Redmi K30 سيدعم الـ5G و تظهر بعض مواصفاته المحتملة

ماذا نعرف ؟

اعلنت شاومي عن الهاتف اليوم

الهاتف ياتي بنسختين 4G و 5G

الهاتف يعد هو ارخص هاتف دعم للـ5G

مواصفات Redmi K30 5G

المعالج



Qualcomm Snapdragon 765G

ثماني النواة Kryo 475

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نواة اساسية بسرعة 2.3GHz و من نوع Cortex-A76 و نواة اداء عال بسرعة 2.2GHz من نوع Cortex-A76 مع 6 انوية لاداء متوسط و ضعيف بسرعة 1.8GHz من نوع Cortex-A55الشاشةبحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCDبدقة 1080×2400بمعدل تحديث 120Hz و دعم HDRذاكرة الوصول العشوائيبسعة 6GB او 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخليةبسعة 64GB او 128GB او 256GBالكاميرا الخلفيةرباعيةالكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8كاميرا Macro بدقة 5MPكاميرا بدقة 8MP و فتحة تصوير واسعة بزاوية 120 درجة Ultra Wideحساس عمق Depth Sensor بدقة 2MPالكاميرا الأماميةمزدوجةالكاميرا الأساسية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.2حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MPالبطاريةبحجم 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Wattملخص مميزات Redmi K30 5Gالشاشة تدعم معدل تحديث 120Hz الأعلى في هاتف ذكي حتى الآنتركيبة الكاميرات الخلفية جيدة بعض الشئ من المواصفاتحجم البطارية مناسب ليوم كامل من الإستعمالالبطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 30Wattارخص هاتف يدعم الـ5G على الإطلاقيحتفظ الهاتف بمدخل السماعات 3.5mmملخص عيوب Redmi K30 5Gالشاشة من نوع IPS رغم ان الإصدار السابق كان بشاشة AMOLEDلا يوجد مدخل ذاكرة خارجيموضع البصمة في جانب الجهاز غير مألوفالسعرالإعلان الرسمي عن Redmi K30 5G ارخص هاتف يدعم الـ5G على الإطلاق 2كعادة شاومي التسعير ممتاز. تقدم الشركة 4 نسخ من الهاتف بناء على السعة و ذاكرة الوصول العشوائي. اقل نسخة بسعة 64GB و ذاكرة وصول عشوائي 6GB تأتي بسعر 1999 يوان صيني اي ما يعادل 284 دولار امريكي و هي ارخص نسخة لأرخص هاتف يدعم 5G حتى الآن. النسخة 128GB/6GB تأني بسعر 2299 يوان صيني اي ما يعادل 327 دولار امريكي. و هناك نسخة 128GB/8GB بسعر 2599 يوان صيني و هو ما يعادل 370 دولار امريكي و النسخة الأعلى 256GB/12GB بسعر 2899 يوان صيني اي انه يساوي 412 دولار امريكي فقط. الأسعار مثالية بالنسبة لمواصفات الهاتف لكن يتبقى مصطلح Value for money الذي نبحث عن تحققه في هذا الهاتف. فهل سيحقق الهاتف هذا المصطلح؟. ننتظر التجربة لتقييم ذلك