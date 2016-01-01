الإعلان الرسمي عن Redmi K30 5G ارخص هاتف يدعم الـ5G على الإطلاق
اعلنت شاومي عن هاتفها الجديد Redmi K30 5G ليكون ارخص هاتف في العالم يدعم تقنية الـ5G. بمعالج حديث من شركة Qualcomm و تركيبة كاميرات جيدة في الخلف و تصميم مميز. و سعر منافس من شاومي كالعادة. مع مراعاة وجود نسخة 4G عادية بسعر ارخص ايضاً لمن يرى بأن النسخة الكبيرة غالية بعض الشئ. الهاتف كعادة شاومي بمواصفات مميزة ايضاً. و سنذكر كل جديد عن هذا الهاتف في هذا المقال. فتابع القراءة
Redmi K30 سيدعم الـ5G و تظهر بعض مواصفاته المحتملة
ماذا نعرف ؟
اعلنت شاومي عن الهاتف اليوم
الهاتف ياتي بنسختين 4G و 5G
الهاتف يعد هو ارخص هاتف دعم للـ5G
مواصفات Redmi K30 5G
المعالج
Qualcomm Snapdragon 765G
ثماني النواة Kryo 475
نواة اساسية بسرعة 2.3GHz و من نوع Cortex-A76 و نواة اداء عال بسرعة 2.2GHz من نوع Cortex-A76 مع 6 انوية لاداء متوسط و ضعيف بسرعة 1.8GHz من نوع Cortex-A55
الشاشة
بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD
بدقة 1080×2400
بمعدل تحديث 120Hz و دعم HDR
ذاكرة الوصول العشوائي
بسعة 6GB او 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية
بسعة 64GB او 128GB او 256GB
الكاميرا الخلفية
رباعية
الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8
كاميرا Macro بدقة 5MP
كاميرا بدقة 8MP و فتحة تصوير واسعة بزاوية 120 درجة Ultra Wide
حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP
الكاميرا الأمامية
مزدوجة
الكاميرا الأساسية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.2
حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP
البطارية
بحجم 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt
ملخص مميزات Redmi K30 5G
الشاشة تدعم معدل تحديث 120Hz الأعلى في هاتف ذكي حتى الآن
تركيبة الكاميرات الخلفية جيدة بعض الشئ من المواصفات
حجم البطارية مناسب ليوم كامل من الإستعمال
البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt
ارخص هاتف يدعم الـ5G على الإطلاق
يحتفظ الهاتف بمدخل السماعات 3.5mm
ملخص عيوب Redmi K30 5G
الشاشة من نوع IPS رغم ان الإصدار السابق كان بشاشة AMOLED
لا يوجد مدخل ذاكرة خارجي
موضع البصمة في جانب الجهاز غير مألوف
السعر
الإعلان الرسمي عن Redmi K30 5G ارخص هاتف يدعم الـ5G على الإطلاق 2
كعادة شاومي التسعير ممتاز. تقدم الشركة 4 نسخ من الهاتف بناء على السعة و ذاكرة الوصول العشوائي. اقل نسخة بسعة 64GB و ذاكرة وصول عشوائي 6GB تأتي بسعر 1999 يوان صيني اي ما يعادل 284 دولار امريكي و هي ارخص نسخة لأرخص هاتف يدعم 5G حتى الآن. النسخة 128GB/6GB تأني بسعر 2299 يوان صيني اي ما يعادل 327 دولار امريكي. و هناك نسخة 128GB/8GB بسعر 2599 يوان صيني و هو ما يعادل 370 دولار امريكي و النسخة الأعلى 256GB/12GB بسعر 2899 يوان صيني اي انه يساوي 412 دولار امريكي فقط. الأسعار مثالية بالنسبة لمواصفات الهاتف لكن يتبقى مصطلح Value for money الذي نبحث عن تحققه في هذا الهاتف. فهل سيحقق الهاتف هذا المصطلح؟. ننتظر التجربة لتقييم ذلك
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