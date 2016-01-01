

حصاد 2019.. تعرف على أبرز هواتف Samsung خلال عام حصاد 2019.. تعرف على أبرز هواتف Samsung خلال عام

شهدت شركة سامسونج "Samsung"، خلال عام 2019، إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة التي تعد ضمن أفضل إنجازات الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة الأجهزة الذكية، ولعل من أبرزها سلسلة هواتف Galaxy S10 والتي تضم العديد من المزايا المتطورة.



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سنستعرض اليوم أبرز الهواتف الذكية التي قدمتها سامسونج للمستخدمين خلال عام 2019:



1. هاتفا Galaxy M10 وGalaxy M20:

أعلنت سامسونج يوم 29 يناير عن هاتفي Galaxy M10 وGalaxy M20 والذي تم إطلاقه بعد شهر واحد فقط، خلال شهر فبراير 2019، وبعد شهور من طرحه بالأسواق أعلنت سامسونج يوم 18 سبتمبر عن نسخة محسنة من هاتف أم10، وهوا Galaxy M10s والذي يتضمن بعض التحديثات عن سابقه، إلى جانب هاتف Galaxy M30s.

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2. هواتف Galaxy S10:أعلنت شركة سامسونج خلال فعاليات حدثها السنوي Galaxy Unpacked 2019، والذي يقام سنويًا يوم 20 فبراير وعادة يكون للإعلان عن الإصدارات الجديدة في سلسلة هواتف Galaxy S، حيث تضمن الحدث الإعلان عن 4 هواتف جديدة وهي Galaxy S10، وGalaxy S10 Plus، وGalaxy S10E، إلى جانب هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس وهو Galaxy S10 5G.3. هاتف Galaxy Fold القابل للطي:أعلنت سامسونج أيضًا خلال حدث الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S10، في 20 فبراير 2019 عن أول هاتف قابل للطي في العالم والذي يسمي Galaxy Fold، على أن يكون موعد الإطلاق المحدد له في 26 أبريل، ولكن قبل الموعد بثلاثة أيام أعتذرت الشركة عن إطلاق الهاتف وتأجيل طرحه بسبب عيوب بارزة في تصميمه، وخلال شهر سبتمبر 2019 أطلقت الهاتف في الولايات المتحدة.4. هاتف Galaxy A10:أعلنت سامسونج يوم 28 فبراير عن هاتف Galaxy A10، ضمن سلسة هواتف Galaxy A، والذي ينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات.5. هاتفا Galaxy A50 وGalaxy A30:أعلنت سامسونج يوم 25 فبراير 2019، عن هاتفين جديدين في سلسلة هواتف Galaxy A، وهما: Galaxy A50 وGalaxy A30، والذي تم إطلاقهم في شهر مارس 2019، وخلال شهر أغسطس أعلنت الشركة الكورية عن نسختين محسنتين منهم وهما Galaxy A50s وGalaxy A30s، وتم إطلاقهم في شهر سبتمبر 2019.6. هاتف Galaxy A80:أعلنت سامسونج يوم 11 أبريل عن هاتف Galaxy A80، والذي يعد أول هاتف تقدمه الشركة الكورية بتقنية الكاميرا الثلاثية الدوارة، وقد تم إطلاق الهاتف في شهر مايو 2019.7. هاتف Galaxy A70:أعلنت سامسونج يوم 26 مارس عن هاتف Galaxy A70، الذي يقدم التصميم نفسه للهواتف السابقة في سلسلة Galaxy A، ولكن إلى جانب مواصفات قوية أخرى، مثل حساس البصمة ضمن الشاشة، وفي يوم 27 سبتمبر أعلنت عملاق التكنولوجيا عن إصدار جديد من هذا الهاتف يسمي Galaxy A70s يتضمن ببعض التحسينات على الكاميرا والبطارية.8. هواتف Note 10:أعلنت شركة سامسونج في حدث يوم 8 أغسطس عن هاتفين جديدين في سلسلة هواتف جالاكسي نوت، وهما هاتف Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Plus، ويشترك الهاتفان في العديد من الميزات أبرزها، مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة والقلم الإلكتروني التابع لشركة سامسونج S-Pen.