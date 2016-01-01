أبرز مواصفات هاتف هواوي P Smart Pro

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أبرز مواصفات هاتف هواوي P Smart Pro

كشفت هواوي مؤخرا عن هاتف P Smart Pro بمواصفات تقنية متطورة، وكاميرات مميزة، تجعل منه أحد أفضل الهواتف الذكية في الأسواق.

ومن أبرز مواصفات هذا الهاتف:

-هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار مع إطار من الألومنيوم، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش.

- شاشة LTPS IPS LCD مميزة بحجم 6.59 بوصة ودقة عرض (10802340) بيكسل.

- معالج Hisilicon Kirin 710F ثماني النواة مطور بتقنية (12 نانومتر).

- معالج رسوميات Mali-G51 MP4.

- ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD بسعة 512 غيغابايت.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مثبتة على هيكل متحرك مختفٍ داخل جسم الهاتف، يخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.

- مستقبل لإشارات الراديو.

- أنظمة تحديد مواقع عبر الأقمار الصناعية.

- بطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

- ماسح لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهيكل من الجهة اليمنى.

- منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: الدستور

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