

أبرز مواصفات هاتف هواوي P Smart Pro أبرز مواصفات هاتف هواوي P Smart Pro

كشفت هواوي مؤخرا عن هاتف P Smart Pro بمواصفات تقنية متطورة، وكاميرات مميزة، تجعل منه أحد أفضل الهواتف الذكية في الأسواق.



ومن أبرز مواصفات هذا الهاتف:



-هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار مع إطار من الألومنيوم، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش.

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- شاشة LTPS IPS LCD مميزة بحجم 6.59 بوصة ودقة عرض (10802340) بيكسل.- معالج Hisilicon Kirin 710F ثماني النواة مطور بتقنية (12 نانومتر).- معالج رسوميات Mali-G51 MP4.- ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.- ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD بسعة 512 غيغابايت.- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل.- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مثبتة على هيكل متحرك مختفٍ داخل جسم الهاتف، يخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.- مستقبل لإشارات الراديو.- أنظمة تحديد مواقع عبر الأقمار الصناعية.- بطارية بسعة 4000 مللي أمبير.- ماسح لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهيكل من الجهة اليمنى.- منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.