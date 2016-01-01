الكشف عن تفاصيل إضافية حول تقنية الشحن اللاسلكي في الهاتف Oppo Find X2

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صورة الخبر: الكشف عن تفاصيل إضافية حول تقنية الشحن اللاسلكي في الهاتف Oppo Find X2
الكشف عن تفاصيل إضافية حول تقنية الشحن اللاسلكي في الهاتف Oppo Find X2

نحن على يقين من أن الهاتف Oppo Find X2 سيصل في الربع الأول من العام المقبل وسيكون هاتفًا مميزًا جدًا مثل الهاتف Oppo Find X الحالي. ولكن لم يتوقع أي أحد قدوم تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 50W.

لقد فاجأنا الهاتف Oppo Find X الحالي بقدومه مع تقنية الشحن السلكي السريع من بين أشياء أخرى، والآن يريد خليفة هذا الهاتف إحداث إنطباع دائم من خلال الشحن اللاسلكي السريع، لأن هذا أصبح شيئًا مهمًا الآن. تأتي هذه المعلومات من مسرب صيني شهير والذي نشر أيضًا صورة تستعرض لنا لوحات لدارات إلكترونية ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل إضافية.

ومع ذلك، فنحن ننصح الجميع بالتعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة. لقد رأينا بالفعل تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 30W وهي قيد العمل، ولكن تقنية الشحن اللاسلكي هذه لم تشق طريقها بعد إلى أي هاتف Oppo متاح في السوق حاليًا.

يبدو الإنتقال إلى الشحن اللاسلكي بقوة 50W خطوة متقدمة أكثر مما ينبغي، لذا سنكون مندهشين إذا قررت شركة Oppo تضمين تقنية الشحن اللاسلكي هذه في الهاتف Oppo Find X2. ومع ذلك، حتى لو إكتفت شركة Oppo بتضمين تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W في هاتفها الرائد المقبل، فهذا سيكون أمرًا مثيرًا للإعجاب، فهناك العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي لم تقم بعد بتضمين تقنية الشحن السلكي بقوة 30W في هواتفها الذكية، وما بالك بالشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W.

المصدر: موقع الكتروني

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