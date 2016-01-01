نحن على يقين من أن الهاتف Oppo Find X2 سيصل في الربع الأول من العام المقبل وسيكون هاتفًا مميزًا جدًا مثل الهاتف Oppo Find X الحالي. ولكن لم يتوقع أي أحد قدوم تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 50W.
لقد فاجأنا الهاتف Oppo Find X الحالي بقدومه مع تقنية الشحن السلكي السريع من بين أشياء أخرى، والآن يريد خليفة هذا الهاتف إحداث إنطباع دائم من خلال الشحن اللاسلكي السريع، لأن هذا أصبح شيئًا مهمًا الآن. تأتي هذه المعلومات من مسرب صيني شهير والذي نشر أيضًا صورة تستعرض لنا لوحات لدارات إلكترونية ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل إضافية.
ومع ذلك، فنحن ننصح الجميع بالتعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة. لقد رأينا بالفعل تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 30W وهي قيد العمل، ولكن تقنية الشحن اللاسلكي هذه لم تشق طريقها بعد إلى أي هاتف Oppo متاح في السوق حاليًا.
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التعليقات على الكشف عن تفاصيل إضافية حول تقنية الشحن اللاسلكي في الهاتف Oppo Find X2
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