سرّبت صفحات الإنترنت وبعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية صورا قالت إنها لهاتف Galaxy Fold 2 القادم من سامسونغ.
وبالنظر للصور المسربة، والتي نشرت بعضها صفحة Ice Univеrse الشهيرة على "تويتر"، نلاحظ أن تصميم الهاتف الجديد سيختلف عن تصميم Galaxy Fold الحالي، وسيأتي بشاشة طولية قابلة للطي.
كما سيحصل هذا الجهاز على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشاشة صغيرة على الواجهة الخارجية لإظهار الرسائل والمكالمات الواردة، وكاميرا خارجية ثنائية العدسة.
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التعليقات على تسريب أول صور لهاتف سامسونغ القادم القابل للطي
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