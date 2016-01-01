تسريب أول صور لهاتف سامسونغ القادم القابل للطي

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › تسريب أول صور لهاتف سامسونغ القادم القابل للطي

صورة الخبر: تسريب أول صور لهاتف سامسونغ القادم القابل للطي
تسريب أول صور لهاتف سامسونغ القادم القابل للطي

سرّبت صفحات الإنترنت وبعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية صورا قالت إنها لهاتف Galaxy Fold 2 القادم من سامسونغ.

وبالنظر للصور المسربة، والتي نشرت بعضها صفحة Ice Univеrse الشهيرة على "تويتر"، نلاحظ أن تصميم الهاتف الجديد سيختلف عن تصميم Galaxy Fold الحالي، وسيأتي بشاشة طولية قابلة للطي.

كما سيحصل هذا الجهاز على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشاشة صغيرة على الواجهة الخارجية لإظهار الرسائل والمكالمات الواردة، وكاميرا خارجية ثنائية العدسة.

تسريب أول صور لهاتف سامسونغ القادم القابل للطي

وكان موقع Korea Herald قد أشار سابقا إلى أن سامسونغ تخطط لإطلاق هاتفين قابلين للطي العام القادم، أحدهما سيكون شبيها بهواتف Motorola razr التي كشف عنها مؤخرا، أما الآخر فسيكون نسخة معدلة ومطورة عن هاتف Galaxy Fold الحالي.

وسيباع الجهاز الشبيه بهواتف razr بـ 845 دولارا، أي بأقل من نصف سعر هواتف Galaxy Fold المطروحة حاليا، ليكون أرخص هاتف قابل للطي يتم طرحه في الأسواق.

صورة الخبر: تسريب أول صور لهاتف سامسونغ القادم القابل للطي

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريب أول صور لهاتف سامسونغ القادم القابل للطي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62933

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager