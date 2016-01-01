

نصائح من واتس أب للاحتفال بالكريسماس نصائح من واتس أب للاحتفال بالكريسماس

مع اقتراب احتفالات عيد الكريسماس، شاركت منصة واتس أب مجموعة من النصائح والحيل الاحتفالية بهذه المناسبة.

وفي بيان لها قالت واست أب "يوفر تطبيق واتس أب لمستخدميه خدمة مراسلة سريعة وآمنة، وهو مثالي للتواصل بين الأهل والأصدقاء خلال احتفالات الكريسماس".

و لضمان أن يكون الجميع قادرين على التواصل مع أحبائهم، بغض النظر عن الوقت أو الموضوع، إليك ثلاث نصائح مفيدة حول كيفية استخدام واتس أب، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

إرسال ملاحظات صوتية احتفالية

الملاحظات الصوتية هي وسيلة سهلة للتحدث مع أصدقائك، وتقترح واتس أب أنه يمكنك استخدام تطبيقها لإرسال رسائل خاصة بالكريسماس هذا العام.

وأضافت الشركة "يمكن أن تكون الملاحظات الصوتية موفرة للوقت عندما تحتاج إلى إرسال قائمة تسوق لشخص ما أو التحدث بموضوع ما لكن ليس لديك الوقت للكتابة. ما عليك سوى الضغط على أيقونة الميكروفون ونقلها لأعلى، سجّل رسالتك واضغط على "إرسال".



مشاركة حالة احتفالية

إذا كنت تريد أن يعرف الجميع أنك في جو احتفالي، فحاول مشاركة حالتك الاحتفالية، حيث يمكنك إنشاء حالة خاصة بالكريسماس، ومشاركتها مع جميع جهات الاتصال لديك، لتبدأ بتلقي التهاني والهدايا بهذه المناسبة.

التواصل مع أصدقائك القدامى

عيد الميلاد هو الوقت المثالي لإعادة الاتصال بالأصدقاء، حتى لو كانوا يعيشون في مكان بعيد، وتنصح واتس أب باستخدام التطبيق عبر الرسائل الكتابية أو الصوتية أو المكالمات بالصوت والصورة مع الأصدقاء والأحباء بغض النظر عن مكان وجودهم.



