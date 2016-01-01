

إختبار 2019 لكاميرات الهواتف الذكية يكشف عن بعض النتائج المثيرة للدهشة إختبار 2019 لكاميرات الهواتف الذكية يكشف عن بعض النتائج المثيرة للدهشة

في العام 2018، قرر اليوتيوبر الشهير Marques Brownlee إخضاع العديد من الهواتف الذكية المميزة التي تم إطلاقها طيلة العام لإختبار الكاميرا من خلال مقارنتها مع بعضها البعض، حيث صوت المستخدمون بعد ذلك على وسائل التواصل الإجتماعي من خلال إختيار صورهم المفضلة. كانت النتائج مثيرة للدهشة للغاية حيث إقترب الهاتف Pocophone F1 المنخفض التكلفة من الفوز.



الآن، قرر نفس اليوتيوبر القيام بنفس الأمر مع الهواتف الذكية المميزة التي تم إطلاقها طيلة هذا العام، وكما هو متوقع، كانت النتائج مفاجئة للغاية. تشمل الهواتف التي تم إختبارها هذا العام OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro و Huawei P30 Pro و Huawei Mate 30 Pro و LG G8 X و ASUS ROG Phone 2 و Google Pixel 3a و Google Pixel 4 و Samsung Galaxy S10e و Samsung Galaxy Note 10 و iPhone 11 Pro و Xiaomi Mi Note 10 و Sony Xperia 1 و Redmi K20 Pro و ASUS ZenFone 6 و Royale Flexpai.



إذن ماذا نعني بالدهشة؟ على سبيل المثال، الهاتف Xiaomi Mi Note 10 الذي يضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل سقط أمام الهاتف Galaxy S10e مما يؤكد لنا مرة أخرى أن عدد الميغابكسلات لا يعني الكثير حقًا، وخاصة عندما تهدف فقط لرفع الصور إلى الشبكات الإجتماعية.

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هذا الإختبار يُظهر لنا أيضًا كيف نجح الهاتف OnePlus 7T Pro في تخطي iPhone 11 Pro، على الرغم من الحملة التسويقية الضخمة والضجة التي أحدثتها آبل للترويج للكاميرا الخلفية الثلاثية التي جاء بها هاتفها الجديد. أيضًا، رأينا في هذا الإختبار كيف نجح الهاتف Redmi K20 Pro الذي يُعتبر في الأساس هو خليفة Pocophone F1 في التفوق على Huawei P30 Pro الرائد. إذا كان لديك بعض الفراغ، فهذا فيديو مثير للإهتمام يستحق المشاهدة.