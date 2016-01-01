خطة جديدة من هواوي الصينية لهزيمة العقوبات الأمريكية

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › خطة جديدة من هواوي الصينية لهزيمة العقوبات الأمريكية

صورة الخبر: خطة جديدة من هواوي الصينية لهزيمة العقوبات الأمريكية
خطة جديدة من هواوي الصينية لهزيمة العقوبات الأمريكية

صرح "ليانج هوا"، رئيس شركة هواوي الصينية، بأن شركته تعمل على خطة جديدة لنقل بعض أعمالها إلى خارج أمريكا إلى دول المجموعة الأوروبية، في هروبٍ من الشركة من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وعلى الشركة العملاقة.

ومن باريس، قال رئيس شركة هواوي ليانج هوا، "نخطط لتصنيع المكوّنات الخاصة بنا في موقع إنتاج في أوروبا مستقبلا".

وأضاف "نجري دراسة جدوى لفتح مصنع في أوروبا من أجل ذلك.. سيعتمد اختيار البلد على هذه الدراسة".

ورغم عدم وجود جدول زمني لذلك، فإن "ليانج"، أشار إلى أنه "قد يحدث سريعا جدا".

وأكد رئيس هواوي "في مجال تكنولوجيا 5 جي (الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة)، لم نعد نعتمد على الشركات الأمريكية للحصول على إمدادات الشرائح (الإلكترونية) وغيرها من المكونات".

وكان ترامب أمر الشركات في بلاده بالتوقف عن التعامل مع هواوي، لكن ليانج كرر نفي الشركة للاتهامات بأنها أداة في أيدي المخابرات الصينية.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خطة جديدة من هواوي الصينية لهزيمة العقوبات الأمريكية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22472

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager