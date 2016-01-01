صرح "ليانج هوا"، رئيس شركة هواوي الصينية، بأن شركته تعمل على خطة جديدة لنقل بعض أعمالها إلى خارج أمريكا إلى دول المجموعة الأوروبية، في هروبٍ من الشركة من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وعلى الشركة العملاقة.
ومن باريس، قال رئيس شركة هواوي ليانج هوا، "نخطط لتصنيع المكوّنات الخاصة بنا في موقع إنتاج في أوروبا مستقبلا".
وأضاف "نجري دراسة جدوى لفتح مصنع في أوروبا من أجل ذلك.. سيعتمد اختيار البلد على هذه الدراسة".
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التعليقات على خطة جديدة من هواوي الصينية لهزيمة العقوبات الأمريكية
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