سيتم الكشف عن OnePlus Concept One في معرض CES 2020 شهر يناير المقبل سيتم الكشف عن OnePlus Concept One في معرض CES 2020 شهر يناير المقبل

في الأسبوع الماضي، أرسلت شركة OnePlus الدعوات إلى وسائل الإعلام لحضور ” حدث خاص ” سيتم عقده كجزء من فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المقرر عقده إبتداءً من 7 يناير بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. ولم تكشف لنا الشركة عن الغرض من هذا الحدث، ولكن تقول الشركة الصينية الآن أنها ستكشف النقاب عن OnePlus Concept One في معرض CES 2020 الشهر المقبل.



نشرت OnePlus مقطع فيديو قصير على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للإعلان عن ذلك، ولكنه لم يكشف لنا عن OnePlus Concept One فعليًا. ومع ذلك، كما هو واضح من الإسم، فمن المحتمل أن يكون مفهوم لمنتج جديد، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو سماعات لاسلكية للأذن أو أي شيء آخر غير معروف حاليًا.



لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو ثلاثة أسابيع قبل إنطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020، ولكن من المحتمل ظهور المزيد من التفاصيل حول الهاتف OnePlus Concept One في الأيام المقبلة.