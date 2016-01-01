كان Galaxy A50 واحدًا من أفضل الهواتف المتوسطة هذا العام، ورغم أن شركة سامسونج قامت بإطلاق كل من Galaxy A50s و Galaxy A51 كخلفين لهذا الهاتف، إلا أنها لم تنساه. لقد بدأت للتو في إصدار تحديث جديد للهاتف، والذي يوفر تجربة محسنة للكاميرا، وإستقرار WiFi، وميزة Smart Capture.
هذا التحديث متوفر حاليًا للهاتف Galaxy A50 في الهند ويبلغ حجمه 640 ميغابايت ويحمل البنية رقم A505FDDU3ASL5. هذا التحديث يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر، ويقوم بتحسين ثبات الكاميرا وجودة الصور بالإضافة إلى ميزة Smart Capture التي تتيح للمستخدمين إلتقاط لقطات طويلة للشاشة والتعليق عليها ومشاركتها مباشرة من تطبيق Gallery. وعلاوة على ذلك، فقد قامت سامسونج أيضًا في هذا التحديث بتحسين أداء WiFi.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
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التعليقات على Galaxy A50 يحصل على تحديث جديد يقوم بتحسين جودة الصور وأداء WiFi
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