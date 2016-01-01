

iPhone 5G قد لا يحقق ذلك النجاح الكبير الذي يتوقعه الجميع iPhone 5G قد لا يحقق ذلك النجاح الكبير الذي يتوقعه الجميع

وفقا للشائعات، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020. هذه أخبار رائعة لعملاء iPhone الذين يأملون في الإنتقال إلى تكنولوجيا 5G، ولكن وفقا للمحلل Gene Munster، يعتقد أن هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات 5G قد لا تكون ناجحة إلى ذلك الحد الذي نعتقده.



يعتقد المحلل Gene Munster أنه عندما سيتم إطلاق iPhone 5G في العام 2020، فقد تكون السنة الأولى من وجوده مخيبة للآمال للمستثمرين. هذا لأن Gene Munster يعتقد أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى شركات الإتصالات التي لم تطرح شبكات الجيل الخامس 5G بشكل كامل، وهذا يعني أنه حتى لو تم إطلاق iPhone 5G، فلن يتمكن الجميع من الإستفادة منه، وبالتالي، يمكن أن يدفع ذلك عدد كبير من العملاء إلى شراء طرازات مختلفة من iPhone علمًا أن الشائعات السابقة إقترحت قدوم هواتف iPhone في العام المقبل مع طرازات تدعم 4G و 5G.



ومع ذلك، هذا رأي مختلف مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى أن شركة آبل تعمل بالفعل على تقليص إنتاج تشكيلة iPhone 11 Series تحسبًا لـ iPhone 12 Series، والتي تعتقد الشركة أنها ستحظى بإقبال كبير نظرًا إلى أنها ستدعم شبكات 5G. هذا لا يعني أن شركة آبل لن تبيع عدد هائل من هواتف iPhone في العام المقبل، ولكن ربما لن تحقق تشكيلة iPhone 12 Series ذلك النجاح الباهر الذي كنا نتوقعه.

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يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، فلا يزال يتعين علينا الإنتظار حتى العام المقبل لمعرفة ما إذا كانت تنبؤات Gene Munster ستتحقق.