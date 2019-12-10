

Redmi تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G Redmi تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G

بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا أخيرًا عن الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G، وهما الهاتفان اللذان يضمان شاشات بحجم 6.67 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.



Redmi K30 5G

الهاتف Redmi K30 5G يُعتبر أول هاتف مُزود بالمعالج Snapdragon 765G مما يجعله متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ما يجعله أول هاتف من العلامة التجارية الفرعية الصينية يدعم شبكات الجيل الخامس. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11، وبأربع خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/64GB و 6GB/128GB و 8GB/128GB و 8GB/256GB.



الهاتف Redmi K30 5G يضم كذلك كاميرتين في الركن الأيمن العلوي من الشاشة بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتف Redmi K30 5G الجديد يضم أربع كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Redmi K30 5G لا يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف لأنه تم تضمين هذا المستشعر في زر التشغيل على الجانب، كما أنه يضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومتوفر بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأحمر والأرجواني والأبيض.أما بالنسبة للهاتف Redmi K30، فهو يضم نفس تصميم الهاتف Redmi K30 5G، ولكن هناك بعض الإختلافات بينهما، فالهاتف Redmi K30 العادي يضم المعالج Snapdragon 730G مما يعني أنه لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كاميرا ماكرو في الخلف بدقة 2 ميغابكسل فقط، ويدعم الشحن السريع بقوة 27W.بالإضافة إلى ذلك، يفتقر الهاتف Redmi K30 كذلك لـ Dual GPS على عكس الهاتف Redmi K30 5G، ويدعم البلوتوث 5.0، ولكنه متوفر فقط بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأحمر والأرجواني. وعندما يتعلق الأمر بأسعار كلا الهاتفين، فسوف تجدونها في الجدول أدناه :10-12-2019 15-24-06عمومًا، الهاتف Redmi K30 5G سيكون متوفرًا للشراء في الصين في شهر يناير من العام المقبل، ولكن الهاتف Redmi K30 سيعرض للبيع إبتداء من 12 ديسمبر. وللآسف، ليست هناك أي معلومات حاليًا عن موعد وصول تشكيلة Redmi K30 Series إلى الأسواق الأخرى.



