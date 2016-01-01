

احذر.. تطبيقات "البلوتوير" تضر هاتفك احذر.. تطبيقات "البلوتوير" تضر هاتفك

قال مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، إن الهواتف الذكية الجديدة غالبا ما تشتمل على الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقا من طرف ثالث، وغالبا ما تكون هذه التطبيقات خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي.



وأوضح المركز أن هذه التطبيقات تعرف باسم "بلوتوير Bloatware"، مشيرا إلى أن بعض هذه التطبيقات لا يمكن إلغاء تثبيتها، أي لا يمكن إزالتها من الجهاز.



ومع ذلك، يمكن للمستخدم تعطيلها على الأقل من أجل إتاحة مساحة خالية في الذاكرة وتسريع وتيرة عمل الهاتف وإطالة فترة تشغيل البطارية من ناحية، وللحيلولة دون عمل هذه التطبيقات في الخلفية، ومن ثم زيادة الأمان من ناحية أخرى.

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كان خبراء بشركة VPN Pro حذروا من 15 تطبيقا كبرامج مكافحة الفيروسات في نظام أندرويد قد تكون خطيرة جدا.ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، تم تصميم تلك التطبيقات لحماية الهاتف الذكي من الفيروسات، ولكن يبدو أن هذه التطبيقات تضر الأجهزة أكثر مما تنفع.أوضح الباحث الأمني جان يونجرين "هذه التطبيقات شائعة بشكل مثير للدهشة، وقد تشكل خطورة كبيرة على الهواتف الذكية".وأضاف "تُعَد هذه التطبيقات خطيرة، لأنها تطلب من المستخدمين معلومات شخصية، مثل أذونات معرفة مكان وجودك في جميع الأوقات، والقدرة على استخدام الكاميرا، وحتى استخدام هاتفك دون علمك".وذكر الموقع أن هذه التطبيقات تم تنزيلها أكثر من ملياري مرة، ما يعرض المستخدمين وبياناتهم الثمينة للخطر.