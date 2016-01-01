نوكيا تطلق هاتفها C1 بسعر مفاجأة

أعلنت شركة "إتش إم دي جلوبال" عن إطلاق هاتفها الذكي Nokia C1 الجديد بسعر 50 يورو تقريبا.
وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الذكي Nokia C1 الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 5.45 بوصة وبدقة وضوح 480×960 بيكسل ومعالج رباعي النوى بسرعة 1.3 جيجاهيرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت، كما أنه يدعم شريحتي اتصال (SIM).
ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 9.0 Go ويشتمل على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية سعة 2500 مللي أمبير ساعة.
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