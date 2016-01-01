شاومي تطلق منافسًا لجهاز Google Nest Hub

أطلقت شركة شاومي الصينية أول مكبر صوت ذكي مزود بشاشة يحمل علامتها التجارية لمنافسة جوجل وأمازون، حيث يأتي جهاز Xiaomi XiaoAI Touchscreen Speaker Pro 8 كجهاز منزلي ذكي جديد لمنافسة Google Nest Hub و Amazon Echo Show 8، وذلك في ظل اكتساب مكبرات الصوت الذكية شعبية بين المستهلكين.
ويتميز الجهاز بشاشة متعددة اللمس بقياس 8 إنشًا بدقة 1280×800 بيكسل، ويوفر تحديثات الطقس في الوقت الفعلي، وميزات بث الوسائط المتعددة، والاتصال المرئي، كما يوفر القدرة على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى، ويأتي مزودًا بمكبرات صوت قوية مكونة من ثلاث مضخمات صوت فرعية مضبوطة من قبل شركة DTS.
وقامت شاومي بتسعير جهازها الجديد XiaoAI Touchscreen Speaker Pro 8 بسعر يبلغ حوالي 72 دولارًا أمريكيًا، ويبدأ بيعه في الصين ابتداءً من 18 ديسمبر، بحيث سيكون متاحًا للشراء عبر بوابات إلكترونية مثل Mi.com و JD.com، لكن الشركة لم تعلن بعد عن تفاصيل حول التوفر أو السعر العالمي.
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