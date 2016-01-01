دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

توصلت دراسة علمية حديثة، أجراها باحثون من جامعة "مانشستر" في إنجلترا، إلى اكتشاف مفاجئ يخالف ما توصلت إليه دراسات سابقة بشأن الضوء الأزرق الصادر من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو "اللاب توب" وكذلك أجهزة التلفزيون، حيث خلص العلماء القائمون على هذه الدراسة إلى أن النظر إلى الضوء الأزرق الصادر من مثل هذه الأجهزة قد لا يؤثر بشكل سيئ على النوم كما كان يُعتقد في السابق.
وتبين من خلال دراسة أجريت على الفئران أن "الأضواء الزرقاء الخافتة كان لها تأثير أقل من الأضواء الصفراء الساطعة على الساعة البيولوجية للحيوانات"، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين.
ونقلت الصحيفة عن "تيم براون"، الباحث في جامعة "مانشستر" وأحد القائمين على الدراسة، قوله إن الرأي الشائع بأن الضوء الأزرق له تأثير قوي على الساعة البيولوجية للجسم هو "مضلل"، بحسب وصفه.
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