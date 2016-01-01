

نوكيا تُعلن عن هاتف Nokia 2.3 عالميًا والأعلان لأول مرة حدث في مصر ! نوكيا تُعلن عن هاتف Nokia 2.3 عالميًا والأعلان لأول مرة حدث في مصر !

قامت شركة نوكيا بتحضير مؤتمر لإطلاق هاتفها الجديد هاتف Nokia 2.3 بشكل عالمي، وعلى غير المألوف قامت نوكيا بتحضير المؤتمر العالمي في مصر، وبالفعل قامت نوكيا بإطلاق الهاتف بشكل عالمي لأول مره من هُنا من مصر في فندق مينا هاوس والهاتف هو هاتف إقتصادي يأتي في فئة سعرية قليله، وقامت نوكيا ايضا بالإعلان عن كافة مواصفات الهاتف من خلال المؤتمر الخاص بها في مصر اليوم.



مواصفات Nokia 2.3 :-

ابعاد الموبايل هي 157.69×75.41×8.68 مم ووزنه 182 جرام

تصميم من البلاستيك البولي كاربونيت

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 400 جيجا في منفذ مخصص له

شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.2 بوصة بدقة 1520×720 بيكسل وبجوده HD+ مع أبعاد عرض 19:9 بسبب وجود نوتش Water Drop في الاعلى

معالج ميديا تك هيليو A22 رباعي النواة بقوة 2.0 جيجا هيرتز وبدقة تصنيع 12 نانو ميتر مع معالج رسومي PowerVR GE8320

اندرويد 9.0 باي ويأتي بواجهة خام من جوجل بدون تعديلات مع ضمان وصول تحديث لأندرويد 10





مساحة التخزين في الهاتف 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام

كاميرا خلفية مُزدوجة، تأتي الأساسية منهم بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 للعدسة الاساسيه، والكاميرا الثانيه تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مخصصة للعزل، والكاميرات تدعم فلاش ليدكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 موجوده في نوتش في الاعلىالهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 ملليالهاتف لا يدعم بصمة الإصبع ولكن يدعم الفتح عن طريق الوجهبطارية بحجم 4000 مللي امبير تدعم الشحن بقوة 5 وات عن طريق منفذ Micro USB 2.0الوان الهاتف الأخضر والإسود الفحمي والرمليالهاتف تم إطلاقه عالميًا من مصر، وجاء الهاتف بنسخة واحده بثلاثه الوان كما وضحنا في مواصفات الهاتف في الاعلى، حيث يأتي الهاتف بمساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام وتم تسعير هذه النسخة بسعر 1800 جنيه مصري.جدير بالذكر ان الهاتف تم الاعلان عنه بنفس سعر هاتف تكنو الاقتصادي الجديد Tecno Camon 12 Air , ولكن يتميز هاتف تكنو برام أكبر وشاشة كاملة بثقب ومعالج أفضل .. ولكن ستظل هواتف نوكيا صاحبة الخامات الأفضل والتحديثات الأسرع.



