نوكيا تُعلن عن هاتف Nokia 2.3 عالميًا والأعلان لأول مرة حدث في مصر !

قامت شركة نوكيا بتحضير مؤتمر لإطلاق هاتفها الجديد هاتف Nokia 2.3 بشكل عالمي، وعلى غير المألوف قامت نوكيا بتحضير المؤتمر العالمي في مصر، وبالفعل قامت نوكيا بإطلاق الهاتف بشكل عالمي لأول مره من هُنا من مصر في فندق مينا هاوس والهاتف هو هاتف إقتصادي يأتي في فئة سعرية قليله، وقامت نوكيا ايضا بالإعلان عن كافة مواصفات الهاتف من خلال المؤتمر الخاص بها في مصر اليوم.
مواصفات Nokia 2.3 :-
ابعاد الموبايل هي 157.69×75.41×8.68 مم ووزنه 182 جرام
تصميم من البلاستيك البولي كاربونيت
الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 400 جيجا في منفذ مخصص له
شاشة الهاتف تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.2 بوصة بدقة 1520×720 بيكسل وبجوده HD+ مع أبعاد عرض 19:9 بسبب وجود نوتش Water Drop في الاعلى
معالج ميديا تك هيليو A22 رباعي النواة بقوة 2.0 جيجا هيرتز وبدقة تصنيع 12 نانو ميتر مع معالج رسومي PowerVR GE8320
اندرويد 9.0 باي ويأتي بواجهة خام من جوجل بدون تعديلات مع ضمان وصول تحديث لأندرويد 10
مساحة التخزين في الهاتف 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام
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