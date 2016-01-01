

تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy A51 المُسربة النهائية ! تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy A51 المُسربة النهائية !

قامت شركة سامسونج بالتلميح عن سلسلة هواتفها القادمه، وستبدأ سامسونج في الاعلان عن هذه الهواتف يوم 12 ديسمبر القادم 2019، ومن المتوقع ان تُعلن سامسونج عن هاتفين فقط في اول إعلان لها من هواتف السلسلة الجديده الخاصه بها، وبالنسبة للهاتف الذي نتحدث عنه اليوم في موبيزل هو هاتف Samsung Galaxy A51 وهو الجيل الجديد من Galaxy A50، ومن المفترض ان يأتي الهاتف مع تطورات عديدة عن الجيل السابق منه لكن في الحقيقه لم نرى ذلك، فلم تهتم سامسونج بالتطوير في المواصفات الخاصة بالهاتف لكنها فقط إهتمت بعمل تصميمات جديده مُختلفه تتميز بها بين الهواتف الاخرى الموجوده في نفس الفئة السعرية.



مواصفات Galaxy A51 :-

تصميم الهاتف من البلاستيك البولي كاربونيت

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا في منفذ مخصص له

معالج إكسينوس 9611 ثماني النواة بدقة تصنيع 10 نانو ميتر وبقوة تصل الى 2.3 جيجا هيرتز مع معالج رسومي Mali-G72 MP3

شاشة من نوع سوبر اموليد بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 والشاشة كامله مع ثقب بالشاشة في منتصف الشاشةص

Galaxy A51 Screen





اندرويد 10 بواجهة سامسونج الجديده OneUI 2.0

مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام او 64 جيجا مع 4 رام

كاميرا خلفية رُباعيه بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض والثالثه بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي ماكرو، والعدسة الاخيره بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4

كاميرا سيلفي في ثُقب في الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0

الهاتف يدعم مايكروفون اضافي لعزل الضوضاء ويدعم منفذ 3.5 مللي

بصمة الإصبع موجوده اسفل الشاشة

بطارية بحجم 4000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات عن طريق منفذ USB Type C

A51

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سيتم الكشف عن الهاتف بشكل رسمي في يوم 12 ديسمبر القادم، كما انه من المتوقع ان يتم الإعلان عن هاتف جديد من هواتف سلسلة سامسونج الجديده في نفس اليوم مع Galaxy A51.إنتشرت هذه الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي الفتره الماضيه، وهي توضح ان سامسونج ستقوم بإطلاق A51 في الأسواق المصرية.