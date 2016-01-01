قبل شهر، تسربت بعض المعلومات المتعلقة بالهاتف Galaxy Fold 2 مما يُشير إلى أنه سيستخدم تكنولوجيا جديدة على مستوى الشاشة. في الواقع، نظرًا لأن الهاتف قيد التطوير بالفعل، فقد طلبت الشركة بالفعل قدرًا وجيهًا. الآن تم رصد براءة إختراع جديدة مسجلة لدى المكتب الأوروبي للملكية الفكرية تؤكد خطط الشركة.
الشاشة الجديدة التي سيتم إستخدامها في الهاتف Galaxy Fold 2 ستضم طبقة زجاجية واقية مرنة تُدعى Ultra-Thin Glass. يمكن إستخدام هذه الطبقة الزجاجية الواقية في جميع أنواع الإلكترونيات وأنواع الشاشات ولكننا نشك في أن حالة الإستخدام الرئيسية ستكون الهواتف الذكية. يُقال أن الهاتف Galaxy Fold 2 القادم في العام المقبل سيضم طبقة Ultra-Thin Glass، والتي من شأنها إصلاح بعض المشاكل التي واجهها الهاتف Galaxy Fold الحالي، وهي المتانة.
يبلغ سمك طبقة Ultra Thin Glass نحو 0.1 ملمتر فقط، وهذا ما يعني بأنها ليست أكثر سماكة من الشعر البشري. من الصعب صنعها مما يجعل سعرها مرتفع ومعدل العائد مرتفع. ومع ذلك، تبدو طبقة Ultra Thin Glass أفضل بكثير من البوليميد ويجب أن تكون أكثر مقاومة للخدوش على الرغم من أنها أكثر عرضة للتحطم من البلاستيك.
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التعليقات على الهاتف Galaxy Fold 2 سيستخدم على الأرجح زجاج UTG لحماية الشاشة
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