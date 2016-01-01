تسريب تصاميم وبعض المواصفات التقنية للهاتفين Oppo A91 و Oppo A81

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صورة الخبر: تسريب تصاميم وبعض المواصفات التقنية للهاتفين Oppo A91 و Oppo A81
تسريب تصاميم وبعض المواصفات التقنية للهاتفين Oppo A91 و Oppo A81

تم في الأونة الأخيرة تسريب ملصق تابع لشركة Oppo يكشف عن المزيد من التفاصيل حول الهاتفين Oppo A91 و Oppo A81 القادمين. في الواقع، ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها شيئًا عن هذين الهاتفين.

عندما ننظر إلى الصورة، يبدو Oppo A91 و Oppo A81 متشابهان إلى حد ما بحيث يضم كلاهما قطعًا صغيرًا على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ولكن في حين يأتي الهاتف Oppo A91 مع أربع كاميرات في الخلف، فالهاتف Galaxy A81 يأتي مع ثلاث كاميرات فقط. ويبدو أن الكاميرا الرئيسية في الهاتف Oppo A91 ستمتاز بدقة 48 ميغابكسل، بينما ستمتاز الكاميرا الرئيسية في الهاتف Oppo A81 بدقة أدنى على الأرجح.

وبغض النظر عن الكاميرات، فسوف يضم الهاتف Oppo A91 كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 20W. وفي نفس الوقت، سيضم الهاتف Oppo A81 شاشة بحجم 6.5 إنش، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4230mAh.

للآسف، هذا التسريب لا يكشف لنا عن أي معلومات أخرى حول الهاتفين Oppo A91 و Oppo A81، ولكن نتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات في المستقبل المنظور.

المصدر: موقع الكتروني

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