

أفضل 10 هواتف ذكية في 2019 أفضل 10 هواتف ذكية في 2019

شهد عام 2019 إصدار شركات الهواتف العملاقة مجموعة من أحدث الأجهزة التي تتمتع بميزات مدهشة.



وفيما يلي مجموعة من أفضل الهواتف الذكية لعام 2019، بحسب موقع تومز غايد الإلكتروني:

1- آيفون 11 برو ماكس

أفضل هواتف آيفون من حيث الكاميرا، وذلك بفضل الوضع الليلي الجديد للحصول على صور أفضل بكثير في الإضاءة المنخفضة وعدسة واسعة للغاية متعددة الاستخدامات، كما يوفر أفضل معالج حتى الآن بفضل شريحة أي 13 بيونيك. وعند إضافة عمر البطارية البالغ 12 ساعة والشحن السريع وتجربة الصوت الغامرة، يمكن القول أنه الهاتف المثالي تقريبا.



2- غالاكسي إس 10 بلاس

أفضل هاتف للأشخاص الذين يفضلون نظام التشغيل أندرويد ويرغبون بشاشة كبيرة وتجربة غامرة، ويتيح مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية فتح الجهاز بسهولة، ويصل عمر البطارية إلى 12.5 ساعة، وتنتج الكاميرات الخلفية الثلاث صوراً رائعة.

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3- آيفون 11يحتوي على كاميرا مزدوجة ويأتي بسعر أقل من آيفون 11 برو، ويقدم إضاءة مدهشة للتصوير بالوضع الليلي، وهناك عدسة جديدة عريضة للغاية تتيح لك ملاءمة المزيد من الموضوعات أو المشهد من خلال مجال الرؤية 120 درجة.4- غالاكسي نوت 10 بلاسأفضل هاتف إذا كنت ترغب بشاشة عرض أكبر، حيث يحتوي على شاشة صخمة قياس 6.8 بوصة، تقدم تجربة مشاهدة غامرة، مع بطارية تعمل حتى 12 ساعة، وتلتقط الكاميرا الخلفية صوراً واضحة للغاية، كما أضافت سامسونغ تأثيرات ليف فوكس للفيديو.5- وان بلاس 7 تيأحد أفضل هواتف أندرويد هذا العام، وخاصة من حيث القيمة المطلقة، وبسعر معقول قدره 599 دولار، وتم تزويده بكاميرا ثلاثية، وهناك نموذج من هذا الهاتف يعمل على شبكات الجيل الخامس من الإنترنت 5 جي.6- غوغل بيكسل 3 أيأفضل هاتف أندرويد بميزانية منخفضة، وبسعر لا يتجاوز 399 دولار، ويمنحك لقطات رائعة في الإضاءة الخافتة، وتأثيرات صورة رائعة للغاية. ورغم إمكاناته الأقل من الهواتف ذات السعر الأعلى، إلا أن عمر البطارية يصل إلى 12 ساعة وهي ميزة هامة من النادر العثور عليها في الهواتف ضمن هذا النطاق السعري.7- غوغل بيكسل 4 إكس إلخيار ممتاز إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف كاميرا يعمل بنظام أندرويد، حيث يوفر عدسة تيلفونغرافي مع تقريب 2 إكس، ويمكنك الحصول على صور مفصلة وواضحة حتى مع التكبير الهجين 8 إكس، وهناك أدوات تحكم مزدوجة للظلال وتوازن اللون الأبيض، للحصول على ألوان أكثر دقة ضمن وضع الإضاءة الليلية.8- آيفون إكس آريعد صفقة حقيقية بعد أن انخفض سعره ليصل إلى 599 دولار، ويتضمن شاشة إل سي دي ساطعة 6.1 بوصة ومعالج سريع وجودة كاميرا رائعة، مع عمر بطارية يصل إلى 11 ساعة و28 دقيقة.9- موتو جي 7 باورأفضل هاتف على الإطلاق للباحثين عن عمر بطارية طويل، فهو مزود ببطارية 5000 ميلي أمبير، تعمل لمدة 15 ساعة و35 دقيقة، مع شاشة عرض حيوية بحجم 6.2 بوصة ودعم لجميع الشبكات، وكل ذلك بسعر لا يتعد 300 دولار.10- إلى جي جي 8 إكس ثين كيو دوال سكرينقد يكون المستقبل للشاشات القابلة للطي، لكن هذا الهاتف من إل جي يقدم تجربة الشاشة المزدوجة، فهو مزود بشاشة قياس 6.4 بوصة، ويمكن توصيله بشاشة إضافية من نفس القياس، وبسعر منخفض (699 دولار) بالمقارنة مع هاتف غالاكسي فولد القابل للطي (2000 دولار)، كما يصل عمر البطارية إلى نحو 12 ساعة.