

ملصق دعائي مسرب يكشف مواصفات هواتف أوبو A91 وA8 القادمة ملصق دعائي مسرب يكشف مواصفات هواتف أوبو A91 وA8 القادمة

كشف ملصق دعائي تم تسريبه عن قرب إطلاق أوبو الصينية (OPPO) لهاتفين ذكيين جديدين، هما أوبو إيه91 (OPPO A91) وأوبو إيه8 (OPPO A8)، في أول تسريب من نوعه يخص هذين الهاتفين غير المعروفين من قبل.



ويتشابه هاتفي أوبو في التصميم بصورة كبيرة، حيث يحتوي كلا منهما على نتوء (نوتش) من نوع قطرة الماء، وفي ترتيب الكاميرات الخلفية رأسيا، بينما يختلفان في عدد الكاميرات الخلفية، حيث يقدم أوبو إيه91 (OPPO A91) أربعة كاميرات خلفية، بينما يقدم أوبو إيه8 (OPPO A8) ثلاث كاميرات خلفية.



وبحسب بيانات الملصق المسرب، سيعمل هاتف أوبو إيه 91 بذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وسيدعم تقنية الشحن السريع (VOOC 3.0).

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أما هاتف أوبو إيه8، كما يقول الملصق، سيقدم شاشة بقياس 6,5 بوصة، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,230 مللي أمبير ساعة.