

Huawei تضيق الفجوة مع سامسونج بهدف أن تصبح الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم Huawei تضيق الفجوة مع سامسونج بهدف أن تصبح الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم

لقد قطعت شركة Huawei شوطًا طويلاً في السنوات الخمس الماضية. في العام 2015، تمكنت الشركة من شحن أكثر من 104 مليون هاتف ذكي مما جعلها تحصل على 5.5 في المئة من حصة السوق لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في جميع أنحاء العالم. ثم، في العام 2016، أعلنت Huawei عن هدف طموح يتمثل في أن تصبح الشركة الأولى الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم بحلول العام 2021. ويظهر التقرير الأحدث من مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق أن شركة Huawei قادرة على تحقيق هذا الإنجاز.



التقرير الأحدث من Korea Herald يعتقد أن شركة Huawei ستحتل المرتبة الثانية هذا العام بشحنها 251 مليون هاتف ذكي مما سيتيح لها الحصول على حصة سوقية تُقدر بنحو 17.7 في المئة بحلول نهاية هذا العام. هذا يجعلها خلف شركة سامسونج بنحو 3.6 في المئة فقط والتي ستبلغ حصتها السوقية 21.3 في المئة بفضل شحنها لنحو 323 مليون هاتف ذكي. هذا وفقا للإحصائيات الصادرة من مؤسسة Strategy Analytics.



على سبيل المقارنة، أنهت شركة Huawei العام 2018 مع حصة سوقية قدرها 14.4 في المئة، بينما أنهت شركة سامسونج نفس العام مع حصة سوقية قدرها 20.3 في المئة، بفارق 5.6 في المئة عن شركة Huawei. على الرغم من أن شركة سامسونج تواصل بيع المزيد من الأجهزة سنويًا، إلا أن شركة Huawei تقترب من تخطي شركة سامسونج.

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عاشت شركة Huawei تقلبات كثيرة هذا العام بسبب الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركة الصينية، ولكن هذا لم يمنعها عن مواصلة نموها هذا العام وتحقيق مبيعات قوية للغاية في الصين من خلال إطلاق هاتفها الرائد الأحدث Huawei Mate 30 Pro. لا يزال الحظر الأمريكي ساري المفعول، ولا تزال شركة Huawei غير قادرة على تضمين التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في هواتفها الذكية مما أعاق بشدة مبيعاتها في الأسواق الغربية، وخاصة في أوروبا.لا تزال آبل في المرتبة الثالثة، حيث من المتوقع أن تقوم بشحن 193 مليون وحدة بحلول نهاية هذا العام مع حصة سوقية تبلغ 13.6 في المئة. وفي الوقت نفسه، تهيمن شركة آبل على قطاع الأجهزة القابلة للإرتداء كما أوضحنا لكم في وقت سابق من هذا الأسبوع.