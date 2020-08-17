zkF18 اكسس كنترول

مميزات عامه للقفل الالكتروني ✔ الأقفال تعمل ب(الرقم السري / الكارت الممغنط / البصمة) ✔ تقارير شاملة بحركة الاشخاص المصرح لهم بالدخول ✔ امكانية توصيله بالحاسب الاّلى من خلال الشبكة الداخلية او USB ✔ زرار داخلى فى حالة غلق الابواب من الخارج ✔ الرد الاّلى عند قبول البصمة أو رفضها ✔ تحكم دقيق عند دخول الأبواب ✔ يدعم اللغتان (العربية/الانجليزية) للتواصل اتصال او واتساب 0538881403