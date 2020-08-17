zkF18 اكسس كنترول

(للبيع)
|مميزات عامه للقفل الالكتروني ✔ الأقفال تعمل ب(الرقم السري / الكارت الممغنط / البصمة) ✔ تقارير شاملة بحركة الاشخاص المصرح لهم بالدخول ✔ امكانية توصيله بالحاسب الاّلى من خلال الشبكة الداخلية او USB ✔ زرار داخلى فى حالة غلق الابواب من الخارج ✔ الرد الاّلى عند قبول البصمة أو رفضها ✔ تحكم دقيق عند دخول الأبواب ✔ يدعم اللغتان (العربية/الانجليزية) للتواصل اتصال او واتساب 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065239
1 ريال
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(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
4,400 ريال
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
1 ريال