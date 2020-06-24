thermometer مسدس حراري طبي

(للبيع)
|on contact forehead thermometer infrared IR Digital Medical Body Laser Gun to Measure Temperature الجهاز صيني سينسور ياباني عالي الدقه طبي الجهاز سعره غير شامل الضريبه كميات كبيره متاح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المصريه للاجهزه العلميه
|التليفون:
|01091035486
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|العنوان:
|3 ب عمارات الفاروقيه الدور الرابع- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061550
1,890 جنيه
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1 جنيه