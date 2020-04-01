spirox pro بيقيس نسبة تبادل الغازات في الرئتين

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صورة الاعلان: spirox pro بيقيس نسبة تبادل الغازات في الرئتين - في القاهرة مصر

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ناس كتير بتتعرض للغاز بشكل مباشر ذي الي بيشتغلوا في مواقع الغاز الطبيعي والبترول ميديتك بتقدملك جهاز spirox pro بيقيس نسبة تبادل الغازات في الرئتين هيسهل على الدكتور الكشف وانقاذ المريض الجهاز مصنوع بجوده وتقنيه عاليه وكمان بيشخص حالات الربو الجهاز مكون من شاشه كبيره وديجيتال بيقيس عن طريق الشهيق والزفير فيه سوفت وير وتصل سعة تخزينها الى 300 حاله وفيه برنتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Meditech Group
التليفون: 01093675454

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 116ش عثمان بن عفان من ميدان ترينف عمارة بنك عوده رقم 513- cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/4/2020
رقم الإعلان: 2057165
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