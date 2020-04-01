ناس كتير بتتعرض للغاز بشكل مباشر ذي الي بيشتغلوا في مواقع الغاز الطبيعي والبترول ميديتك بتقدملك جهاز spirox pro بيقيس نسبة تبادل الغازات في الرئتين هيسهل على الدكتور الكشف وانقاذ المريض الجهاز مصنوع بجوده وتقنيه عاليه وكمان بيشخص حالات الربو الجهاز مكون من شاشه كبيره وديجيتال بيقيس عن طريق الشهيق والزفير فيه سوفت وير وتصل سعة تخزينها الى 300 حاله وفيه برنتر