(للبيع)
|ناس كتير بتتعرض للغاز بشكل مباشر ذي الي بيشتغلوا في مواقع الغاز الطبيعي والبترول ميديتك بتقدملك جهاز spirox pro بيقيس نسبة تبادل الغازات في الرئتين هيسهل على الدكتور الكشف وانقاذ المريض الجهاز مصنوع بجوده وتقنيه عاليه وكمان بيشخص حالات الربو الجهاز مكون من شاشه كبيره وديجيتال بيقيس عن طريق الشهيق والزفير فيه سوفت وير وتصل سعة تخزينها الى 300 حاله وفيه برنتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Meditech Group
|التليفون:
|01093675454
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|العنوان:
|116ش عثمان بن عفان من ميدان ترينف عمارة بنك عوده رقم 513- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057165
10 جنيه
15 جنيه
20 جنيه
400 جنيه