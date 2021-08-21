sound system

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: sound system - في القاهرة مصر

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ساوند سيستم – SOUND SYSTEM افضل ماركة احسن سعر أقوي ضمان محتاج اجهزة امبليفير - مكبرات الصوت - سماعات سقف داخلية - سماعات خارجية - مايك وايرليس مايك ستاند - مايك عادي - مايك ستاند الون . كل دا متوافر لدي شركة UNITED و بأرخص سعر في مصر يستخدم للمنازل - عيادات - مستشفيات - كافيهات- كنائس - مساجد - مصانع - شركات - قاعات المدارس و الجامعات و قاعات المؤتمرات الكبري - المولات التجارية . الخ ضمان عام توريد و تركيب و صيانة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alyaa yasser
التليفون: 01272263003

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103087
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إنذار سرقة - في القاهرة مصر

إنذار سرقة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أجهزة الإنذار ضد السرقة المصممة خصيصاً للمنازل والفيلات والمحلات التجارية الصغيرة يمكن أن تضم حتي 10.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وإنصراف - في القاهرة مصر

جهاز حضور وإنصراف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز حضور وانصراف K14-ZKTeco 500 بصمه 500 كارت ذاكرة داخليه 50.000 يتصل عن طريقTCP/IP USB-Host ضما.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: جهاز بريماسيل - في القاهرة مصر

جهاز بريماسيل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يسعدنا نحن شركة UNITEDللأنظمه الأمنيه والإتصالات ان نقدم لحضرآتكم خدماتنا ومنتجاتنا من أفضل الماركات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: كروت تسجيل المكالمات - في القاهرة مصر

كروت تسجيل المكالمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

"كارت تسجيل المكالمات لعدد 2 - 4 - 8 - 16 خطوط ،، مميزات الكارت :- * يمكن تركيب حتى 2 كارت على ن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمكان كله متراقب . ده هيبقى دور الشركه المتحده للحلول التكنولوجيه لما تركبلك نظام أمني متكامل يحمي .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: gps - في القاهرة مصر

gps

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يسعدنا نحن شركة UNITEDللأنظمه الأمنيه والإتصالات أن نقدم لحضرآتكم خدماتنا ومنتجاتنا من أفضل الماركات.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: سماعات الكول سنتر - في القاهرة مصر

سماعات الكول سنتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سماعات الكول سنتر لها اشكال متنوعة لتناسب احتياجك ميكروفون متقدم لالغاء الضوضاء تماماً الميكروفونات .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: إنذار حريق - في القاهرة مصر

إنذار حريق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يعتبر نظام إنذار الحريق عنصرًا مهمًا في خطة حماية الممتلكات الخاصة بك إنذار الحريق Fire Alarm System.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades - في القاهرة مصر

سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس تعمل لبعد 10 متر تعمل لمدة 4 ساعات يمكنك تغير الاضاءة و الالوان ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

231 جنيه

16/8/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال - في القاهرة مصر

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ميجا تاور تجربة مليئة بالمتعة و الأثارة زور صفحتنا على فيس بوك او كلمنا على الخط الساخن 19810 Gotta.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: راوتر سويتش - في القاهرة مصر

راوتر سويتش

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بوردة جهاز راوتر سويتش ـ ماركة هواوي ـ 64 مخرج ـ جديد.
العنوان:

القاهرة - مصر

11,111 جنيه

14/6/2021
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