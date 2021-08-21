(للبيع)
|ساوند سيستم – SOUND SYSTEM افضل ماركة احسن سعر أقوي ضمان محتاج اجهزة امبليفير - مكبرات الصوت - سماعات سقف داخلية - سماعات خارجية - مايك وايرليس مايك ستاند - مايك عادي - مايك ستاند الون . كل دا متوافر لدي شركة UNITED و بأرخص سعر في مصر يستخدم للمنازل - عيادات - مستشفيات - كافيهات- كنائس - مساجد - مصانع - شركات - قاعات المدارس و الجامعات و قاعات المؤتمرات الكبري - المولات التجارية . الخ ضمان عام توريد و تركيب و صيانة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alyaa yasser
|التليفون:
|01272263003
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|العنوان:
|154جسر السويس شارع جسر السويس- مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103087
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(للبيع)- في القاهرة مصر
231 جنيه
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11,111 جنيه