(للبيع)
|royal house يوفر جميع انواع العمالة المنزلية لكافة المحافظات وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤليين نظافة _بيبي سيتر_رعاية مسنين_سائقين_طباخيين.الخ)بافضل خدمة وباقل الاسعار بشهادة عملائنا الكرام نوفر عقد لضمان مستوي الخدمة او لو حبيت تبدل العامل طول فترة التعاقد وكمان المندوب هيجيلك لحد بيتك بالعامل او مجموعة من العاملين لو حبيت تختار نتكلم بكل ثقة من اجل احترافنا هذه الوظيفة بكل معانى الكلمة علشان تكون واثق فينا لازم رقم واحد تتعامل بكل وضوح و امانة و هو دا اللي بيميز royal house se
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|نخدم جميع المحافظات- egypt
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116462
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