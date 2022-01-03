royal house لتوفير العمالة المنزلية لكافة المحافظات نوفر بالضمانات المربي

(للبيع)
|royal house لتوفير العمالة المنزلية لكافة المحافظات نوفر بالضمانات المربيات والشغالات وعاملات النظافة وجليسات المسنين والمسنات وخدمات التمريض المنزلى والبيبي سيتر والهاوس كيبر ونوفر السائق والساعى والشيف- نوفر خدمات النظافة الشاملة للشقق والشركات وخدمات غسيل الارضيات والموكيت والسجاد والستائر وتنظيف الانتريهات وذلك باستخدام مواد مستوردة عالية الجودةنرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royyal
|التليفون:
|01110027827
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|العنوان:
|نخدم جميع المحافظات- القاهره
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117726
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