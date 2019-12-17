restaurant uniform

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
restaurant uniform تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعدين الشيفات والويتر بالمطاعم لتكون على درجة عالية من الجودة لو كان لديك التصميم الخاص بمطعمك و ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. يونيفورم شيفات – يونيفورم ويتر – يونيفورم مساعد شيف – يونيفورم طباخ – يونيفورم جرسون شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -0233455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045407
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

جاكيت شيف مطبخ - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

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17/12/2019
صورة الاعلان: مصنع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

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17/12/2019
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يونيفورم طاقم التمريض 01003358542–01200561116 مصنع يونيفورم طبى بمصر ملابس طاقم المستشفى زى التمريضH.
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17/12/2019
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

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17/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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17/12/2019
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17/12/2019
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صورة الاعلان: متجر يونيفورم - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم

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17/12/2019
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يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن .
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17/12/2019
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توريد يونيفورم فندقى 01022216888–01119959296

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17/12/2019
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم المصانع والشركات ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج 01003358542–01200561116 يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات يونيفورم هاوسكيب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: روب تخرج - في الجيزة مصر

روب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج 01003358542–01200561116 ارواب تخرج جامعات تفصيل ارواب تخرج gown graduation مصنع ارواب تخرج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم

(للبيع)

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يونيفورم مطاعم 01003358542–01200561116 قميص و تى شيرت ويتر زى الشيف اسعار يونيفورم مطاعم تليفون : 0.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: شركات توريد يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 جميع انواع يونيفورم الفنادق شركات يونيفورم فنادق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن 01003358542–01200561116 شركات زى الامن والحراسه Security Uniforms يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
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