residential land for sale

(للبيع)
|FOR SALE RESIDENTIAL LAND IN Al Nekhailat SHARJAH 6472 FT2 PRICE 880000 DHS للبيع ارض سكنية فى النخيلات ضاحية الحيرة الشارقة المساحة 6472 قدم مربع السعر 880000 درهم 0524297621 AL JADWAL REAL ESTATE
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al jadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|FOR SALE RESIDENTIAL LAND IN Al Nekhailat SHARJAH 6472 FT2 PRICE 880000 DHS- Al Nekhailat
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|880,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063967
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