playstation

(طلب عمل)
|طفل يلعب العاب البلاي ستيشن و يقول يجب ان تشتروا البلاي ستيشن انه ممتع جدا و سوف تلعب علي البلاي ستيشن العاب كثيرة متل العاب كره القدم مثل فيفا و بيس و يوجد ايضا العاب كرة السلة و العاب الحرب مثل ببجي و كول اوف ديوتي و العاب سباق مثل فورزا هوريزون و راسينج راش و العاب مغامرات مثل سبايدر مان و بات مان و فين و جيك و توم و جيري و يوجد ايضا العاب للبنات مناسبة لهم مثل كاندي كداش و باربي ايضا و اريد ان اقول لكم ابقو في البيت و اشتر بلاي ستيشن لانه مسلي جدا و شكرا لكم يا احبا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيف
|التليفون:
|0551828308
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|العنوان:
|بجوار حديقة العادية- الاسياح
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057094
1 ريال
2,000 ريال
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330,000 دولار
1 ريال
1 ريال
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2,000 ريال
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2,000 ريال
2,000 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال