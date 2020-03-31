playstation

طفل يلعب العاب البلاي ستيشن و يقول يجب ان تشتروا البلاي ستيشن انه ممتع جدا و سوف تلعب علي البلاي ستيشن العاب كثيرة متل العاب كره القدم مثل فيفا و بيس و يوجد ايضا العاب كرة السلة و العاب الحرب مثل ببجي و كول اوف ديوتي و العاب سباق مثل فورزا هوريزون و راسينج راش و العاب مغامرات مثل سبايدر مان و بات مان و فين و جيك و توم و جيري و يوجد ايضا العاب للبنات مناسبة لهم مثل كاندي كداش و باربي ايضا و اريد ان اقول لكم ابقو في البيت و اشتر بلاي ستيشن لانه مسلي جدا و شكرا لكم يا احبا