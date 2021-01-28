(للبيع)
|ماس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد احتياجاتك وطلباتك لجميع اعمال التشطيبات بالكامل ⭐️ بنعمللك رسومات توضيحيه لتوزيع الفرش واماكن نقاط الكهربا والتكييفات ⭐️تصميم 3d مجاني للشقه بالكامل علشان تقدر تتخيل شقتك كلها قبل التنفيذ وده هيخليك مرتاح ان مافيش اي تعديلات هتكلفك فلوس ووقت كتيررر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082010
1 جنيه
10,111,062 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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