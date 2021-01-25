mas egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

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قوي عرض للتشطيب في مصر💥 (سعر المتر 1100جنيه) ⭐مع ماس ايجيبت ⭐ -اقل سعر للتشطيب في مصر -اقل مده للتنفيذ مع اعلي مستوي من الجودة والاتقان -التزام تام بالمواعيد -معاينه للشقه مجانا -نخبه من اقوي المهندسين والفنيين في الكفاءه والخبره -توفير الوقت والمجهود بتقديم نماذج للخامات والالوان في مقر الشركه -متابعه يوميه للاعمال من خلال صور يوميه لمراحل العمل -اسعار التشطيب علي صافي المساحه فقط -شرط جزاءي عن كل يوم تأخير -ضمان علي الاعمال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسماء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/1/2021
رقم الإعلان: 2081856
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كاسل للديكور والتصميمات الداخلية بيتك هتشوفه علي ذوقك قبل التشطيب

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كاسل للتشطيبات وأعمال الديكور بيتك من الألف للياء علي ذوقك . قسم خاص بالأثاث والمطبخ والستائر لو حض.
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mas egypt

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💥اقوي عرض للتشطيب في مصر💥 (سعر المتر 1100جنيه) ⭐مع ماس ايجيبت ⭐ -ا.
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20/1/2021
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منزل ديكور عرض

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" We are creative at reflecting your personality on design " - 2 girls room design from Mars.
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mas egypt

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mas egypt

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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صورة الاعلان: بالتقسيط تقدر تشطب شقتك ومدة التقسيط من سنة حتى 5 سنوات - في القاهرة مصر

بالتقسيط تقدر تشطب شقتك ومدة التقسيط من سنة حتى 5 سنوات

(للتقسيط)

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بالتقسيط تقدر تشطب شقتك ومدة التقسيط من سنة حتى 5 سنوات وتختار القسط اللى يناسبك مع شركة العاصمة لدي.
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القاهرة - مصر

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30/12/2020
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mas egypt

(للبيع)

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بمناسبه اعياد الكريسماس تقدم ماس ايجيبت اقوى عروض التشطيبات 2021 💥خصم 20% علي جميع الباقات.
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القاهرة - مصر

1 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات - في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات عملت ليك تسيهلات كتير فى انظمة التقسيط ومدة التقسيط من 6 شهور حتى .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد اح.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/12/2020
صورة الاعلان: تشطيبات باقات للتقسيط - في القاهرة مصر

تشطيبات باقات للتقسيط

(فرص)

- في القاهرة مصر

بنسلمك الشغل مرحله مرحله تحت اشراف مهندس مختص علشان نضمنلك جوده الخامات المستخدمة و كفاءة الشغل و بن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز تشطيب وحدتك واستلمها علي المفتاح واحصل علي خصم يصل الي 20 % ضمان علي الاعمال شامل 5سنوات تصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات - في القاهرة مصر

شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وقت مريح 🥰 مزاج مريح 🥰 احب التواجد في المنزل 😊😊 انت تستحق هذا واكثر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

22/12/2020
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