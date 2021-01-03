(للبيع)
|- شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات واقوي الهدايا *خصم 20% على الباقات *تصميم 3D & 2D مجاناً في حاله التنفيذ * معاينه مجانا *ضمان علي الاعمال هدايا قيمه مع كل باقه ⭐️نقوم بجميع اعمال الفرش ⭐️ ماس ايجيبت اختيارك الوحيد👌
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079147
1 جنيه
1,450 جنيه
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1 جنيه
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