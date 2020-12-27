(للبيع)
|بمناسبه اعياد الكريسماس تقدم ماس ايجيبت اقوى عروض التشطيبات 2021 💥خصم 20% علي جميع الباقات دة غير هديه علي كل باقه (تليفزيون 40 بوصه سمارت _غرفه اطفال خشب _جهاز تكييف واحد ونص حصان _كابينه شاور _دهان غرفه الاطفال _كاميرات مراقبه ) *تصميم 3D & 2D مجاناً في حاله التنفيذ * معاينه مجانا *ضمان علي الاعمال ⭐️نقوم بجميع اعمال الفرش ⭐️ ماس ايجيبت اختيارك الوحيد👌
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077972
1 جنيه
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(للتقسيط)- في القاهرة مصر
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