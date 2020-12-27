mas egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

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بمناسبه اعياد الكريسماس تقدم ماس ايجيبت اقوى عروض التشطيبات 2021 💥خصم 20% علي جميع الباقات دة غير هديه علي كل باقه (تليفزيون 40 بوصه سمارت _غرفه اطفال خشب _جهاز تكييف واحد ونص حصان _كابينه شاور _دهان غرفه الاطفال _كاميرات مراقبه ) *تصميم 3D & 2D مجاناً في حاله التنفيذ * معاينه مجانا *ضمان علي الاعمال ⭐️نقوم بجميع اعمال الفرش ⭐️ ماس ايجيبت اختيارك الوحيد👌
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسماء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077972
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صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات - في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات عملت ليك تسيهلات كتير فى انظمة التقسيط ومدة التقسيط من 6 شهور حتى .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد اح.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/12/2020
صورة الاعلان: تشطيبات باقات للتقسيط - في القاهرة مصر

تشطيبات باقات للتقسيط

(فرص)

- في القاهرة مصر

بنسلمك الشغل مرحله مرحله تحت اشراف مهندس مختص علشان نضمنلك جوده الخامات المستخدمة و كفاءة الشغل و بن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز تشطيب وحدتك واستلمها علي المفتاح واحصل علي خصم يصل الي 20 % ضمان علي الاعمال شامل 5سنوات تصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات - في القاهرة مصر

شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وقت مريح 🥰 مزاج مريح 🥰 احب التواجد في المنزل 😊😊 انت تستحق هذا واكثر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

22/12/2020
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صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات بالتقسيط - في القاهرة مصر

تشطيبات وديكورات بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات بالتقسيط وكاش ونظام التقسيط من سنة حتى 5 سنوات نظام التشطيب كل مايخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات - في القاهرة مصر

شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بالتقسيط تقدر تشطب مكانك سؤاء ان كان شقة او فيلا او اى مكان تجارى ونظام التقسيط من سنة حتى 5 سنوات و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لان رضاء عملاؤنا هو رأس مالنا💥 قررنا عمل #خصم يصل الي 20% علي جميع الباقات لدينا فريق عم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات بالتقسيط - في القاهرة مصر

تشطيبات وديكورات بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة للتشطيبات والديكورات هتوفرلك الوقت والمجهود وتعب الصنايعية وهتشطبلك مكانك زى ما حضرتك ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز تشطيب وحدتك واستلمها علي المفتاح واحصل علي خصم يصل الي 20 % ضمان علي الاعمال شامل 5سنوات تصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لان رضاء عملاؤنا هو رأس مالنا💥 قررنا عمل #خصم يصل الى 50% على التصميم #خصم يصل الي 20% علي ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

25/11/2020
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