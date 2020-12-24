mas egypt

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تفاصيل الإعلان
اس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد احتياجاتك وطلباتك لجميع اعمال التشطيبات بالكامل ⭐️ بنعمللك رسومات توضيحيه لتوزيع الفرش واماكن نقاط الكهربا والتكييفات ⭐️تصميم 3d مجاني للشقه بالكامل علشان تقدر تتخيل شقتك كلها قبل التنفيذ وده هيخليك مرتاح ان مافيش اي تعديلات هتكلفك فلوس ووقت كتيررر اتصل بينا فورا والحق عروض ماس ايجيبت في اسبوع الخصومات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسماء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2020
رقم الإعلان: 2077369
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mas egypt

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16/12/2020
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14/12/2020
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12/12/2020
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mas egypt

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mas egypt

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23/11/2020
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mas egypt

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21/11/2020
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