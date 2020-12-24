(للبيع)
|اس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد احتياجاتك وطلباتك لجميع اعمال التشطيبات بالكامل ⭐️ بنعمللك رسومات توضيحيه لتوزيع الفرش واماكن نقاط الكهربا والتكييفات ⭐️تصميم 3d مجاني للشقه بالكامل علشان تقدر تتخيل شقتك كلها قبل التنفيذ وده هيخليك مرتاح ان مافيش اي تعديلات هتكلفك فلوس ووقت كتيررر اتصل بينا فورا والحق عروض ماس ايجيبت في اسبوع الخصومات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077369
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1 جنيه
2 جنيه
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(للتقسيط)- في القاهرة مصر
2 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه