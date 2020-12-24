(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077328
1 جنيه
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2 جنيه
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(للتقسيط)- في القاهرة مصر
2 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه