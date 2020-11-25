(للبيع)
|لان رضاء عملاؤنا هو رأس مالنا💥 قررنا عمل #خصم يصل الى 50% على التصميم #خصم يصل الي 20% علي جميع الباقات لدينا فريق عمل متكامل مكون من اداريين ومهندسين وفنيين هدفهم فقط راحه وارضاء العميل ماس ايجيبت 👇 الابداع في التصميم - الدقة في التنفيذ - الالتزام في المواعيد .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075136
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1 جنيه
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