mas egypt

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تفاصيل الإعلان
ماس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد احتياجاتك وطلباتك لجميع اعمال التشطيبات بالكامل ⭐️ بنعمللك رسومات توضيحيه لتوزيع الفرش واماكن نقاط الكهربا والتكييفات ⭐️تصميم 3d مجاني للشقه بالكامل علشان تقدر تتخيل شقتك كلها قبل التنفيذ وده هيخليك مرتاح ان مافيش اي تعديلات هتكلفك فلوس ووقت كتيررر اتصل بينا فورا والحق عروض ماس ايجيبت في اسبوع الخصومات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسماء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2074040
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23/11/2020
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mas egypt

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Mas Egypt

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12/11/2020
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7/11/2020
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4/11/2020
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تشطيبات حديثه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تشطيبات رائعه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله جدد شقتك وبيتك وفيلاتك بالتقسيط ايوا بالتقسيط ادفع 5.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: احدث ديكورات ٢٠٢٠ بعروض وخصومات لجميع شرائح التشطيب من تروهوم - في القاهرة مصر

احدث ديكورات ٢٠٢٠ بعروض وخصومات لجميع شرائح التشطيب من تروهوم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بيتك هو المكان اللى بترتاح فيه وديكور شقتك بيدل على شخصيتك وذوقك واحساسك بالمكان اللى حتعيش فيه وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,450 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه

(فرص)

- في القاهرة مصر

عندنا عروض للتقسيط غيري بيتك او شقتك او فيلتك الي احدث التشطيبات والديكورات والتصميمات المذهله اد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات حديثه - في القاهرة مصر

تشطيبات وديكورات حديثه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عروض التقسيط احدث التشطيبات ارقى الديكورات والتصميمات **عايز تشطب شقتك او فيلتك او بيتك ادفع 50 &#.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/10/2020
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