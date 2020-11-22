mas egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

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اقوي عروض التشطيب ⭐️ 👈تصميم 3d مجانا 👈معاينه مجانا 👈سيستم كاميرات المراقبه مجانا 👈ساوند سيستم مجانا في حاله التنفيذ سجل الان للاستمتاع بالعرض الخاص وارسال كافه التفاصيل والباقات او اترك رقمك وسنقوم بالاتصال بحضرتك فورا 💥
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسماء
التليفون: 01000771008

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073683
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى عروض white friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60% علي التصميم خصم 20 % علي التنفيذ .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض التشطيب ⭐️ 👈تصميم 3d مجانا 👈معاينه مجانا 👈سيستم كامي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/11/2020
صورة الاعلان: مهرجان تصفيات وخصومات نهاية العام من تروهوم - في القاهرة مصر

مهرجان تصفيات وخصومات نهاية العام من تروهوم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أقوى مهرجان تصفيات وخصومات نهاية العام من تروهوم للديكور والأثاث والعمارة المتكاملة إلحق قبل أي حد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,450 جنيه

18/11/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى عروض white friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60 % علي التصميم فرصه لن تتكرر ԁ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى عروض white friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60 % علي التصميم فرصه لن تتكرر ԁ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى عروض white friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60 % علي التصميم فرصه لن تتكرر ԁ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

9/11/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى عروض white friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60 % علي التصميم فرصه لن تتكرر ԁ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى عروض black friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60 % علي التصميم فرصه لن تتكرر ԁ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد اح.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/11/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

Mas Egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: تشطيبات حديثه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله - في القاهرة مصر

تشطيبات حديثه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تشطيبات رائعه وديكورات راقيه وتصميمات مذهله جدد شقتك وبيتك وفيلاتك بالتقسيط ايوا بالتقسيط ادفع 5.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: احدث ديكورات ٢٠٢٠ بعروض وخصومات لجميع شرائح التشطيب من تروهوم - في القاهرة مصر

احدث ديكورات ٢٠٢٠ بعروض وخصومات لجميع شرائح التشطيب من تروهوم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بيتك هو المكان اللى بترتاح فيه وديكور شقتك بيدل على شخصيتك وذوقك واحساسك بالمكان اللى حتعيش فيه وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,450 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه

(فرص)

- في القاهرة مصر

عندنا عروض للتقسيط غيري بيتك او شقتك او فيلتك الي احدث التشطيبات والديكورات والتصميمات المذهله اد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات حديثه - في القاهرة مصر

تشطيبات وديكورات حديثه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عروض التقسيط احدث التشطيبات ارقى الديكورات والتصميمات **عايز تشطب شقتك او فيلتك او بيتك ادفع 50 &#.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخره وديكورات راقيه وتصميمات حديثه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عروض التقسيط ادفع احدث التشطيبات وارقى الديكورات والتصميمات **عايز تشطب شقتك او فيلتك او بيتك للاست.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

27/10/2020
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