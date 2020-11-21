(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسماء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|الحى السابع- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073494
1 جنيه
1,450 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
1,450 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه