(للبيع)
|اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عروض التصميم الداخلى والتشطيب للشقق والفيلات والمكاتب الإدارية والعيادات 01229000568 01000771008
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حنان
|التليفون:
|01000771008
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|8538ش كريم بنونة المقطم- المقطم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064672
20 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
875,000 جنيه
1,250,000 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
20 جنيه
2,300,000 جنيه
2,650,000 جنيه
2,400,000 جنيه
1,300,000 جنيه
10,000 جنيه
3,750,000 جنيه