(للبيع)
|#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - اللمسة العصرية فى المزج بين المودرن و النيو كلاسيك فى ديكور بيتك. - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% على الباقات *ضمان علي الاعمال *تصميم 3D & 2D مجاناً في حاله التنفيذ * معاينه مجانا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|5ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061987
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
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1 جنيه
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