(للبيع)
|ماس ايجيبت شركه تشطيبات وديكورات داخليه و خارجيه من اكتر من٢٠ سنه 🏅🎖 اتصل الان والحق عروض ماس ايجيبت الجديده 🎁🎉 تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعا
|التليفون:
|01000771008
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|5ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061450
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
700 جنيه
اتصل
120 جنيه