ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير علشان في ماس ايجيبت هتلاقي كل ما يخص التشطيب من الألف إلي الياء عملنالكم باقات مختلفة تناسب كل الأذواق وكمان عاملين ليكم خصم 15% على جميع الباقات ، وتصميمك كله علينا. ومتنسوش كارت الضمان على جميع الأعمال. سعر المتر داخل الباقة يشمل جميع التكاليف بالإضافة إلى توريد وتركيب جميع الخامات بالوحدة. عملنالك نظام المقايسه الي يخليك تشطب علي قد ميزانيتك يعني حضرتك هتسلمنا الشقة على الطوب أو المحارة، هتستلم