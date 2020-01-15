mas egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

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ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير علشان في ماس ايجيبت هتلاقي كل ما يخص التشطيب من الألف إلي الياء عملنالكم باقات مختلفة تناسب كل الأذواق وكمان عاملين ليكم خصم 15% على جميع الباقات ، وتصميمك كله علينا. ومتنسوش كارت الضمان على جميع الأعمال. * سعر المتر داخل الباقة يشمل جميع التكاليف بالإضافة إلى توريد وتركيب جميع الخامات بالوحدة. عملنالك نظام المقايسه الي يخليك تشطب علي قد ميزانيتك يعني حضرتك هتسلمنا الشقة على الطوب أو المحارة، هتستل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حنين
التليفون: 01099197161

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049611
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29/12/2019
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22/12/2019
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مع ماس ايجيبت وبس خصم 50% علي التصميم (وخصم 25% علي الاثاث كمان ) وكمان المعاينه مجانا الحق وسجل .
العنوان:

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10 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

يعني ايه #ماس ايجيبت يعني لو بتدور علي مهندس ديكور محترف . .ولو عاوز تشطب شقتك .وتجدد ديكوراتك .
العنوان:

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10 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

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(للاستثمار)

- في القاهرة مصر

شركة ماس ايجيبت للتشطيبات والديكور تمتاز بكونها شركة تشطيب و ديكور معا . نقوم بإستيعاب كافة رغبات .
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10 جنيه

14/11/2019
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