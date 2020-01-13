mas egypt

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

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ماس ايجيبت تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور ، الجيبسوم بورد ،جميع اعمال الالومنيوم،الشيش الحصيرة ،سخانات الطاقه الشمسيه ،جميع اعمال الفرش، اللاند سكيب ، حمامات السباحة ، . نهتم بأدق التفاصيل و نعتمد علي أمهر المهندسين و الفنيين . شركة ماس ايجيبت تستلم الوحدة السكنية علي الطوب الأحمر أو المحارة و تقوم بتسليمها علي المفتاح . اتصل الان والحق عروض ماس ايجيبت الجديده للاتصال 01229000568 01000771008 / للاشتراك فى جروب الواتس اب ليصللك الخصومات واخبار الشركه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حنين
التليفون: 01099197161

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048935
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