(للبيع)
|ماس ايجيبت تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور ، الجيبسوم بورد ،جميع اعمال الالومنيوم،الشيش الحصيرة ،سخانات الطاقه الشمسيه ،جميع اعمال الفرش، اللاند سكيب ، حمامات السباحة ، . نهتم بأدق التفاصيل و نعتمد علي أمهر المهندسين و الفنيين . شركة ماس ايجيبت تستلم الوحدة السكنية علي الطوب الأحمر أو المحارة و تقوم بتسليمها علي المفتاح . اتصل الان والحق عروض ماس ايجيبت الجديده للاتصال 01229000568 01000771008 / للاشتراك فى جروب الواتس اب ليصللك الخصومات واخبار الشركه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حنين
|التليفون:
|01099197161
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|العنوان:
|5ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048935
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه