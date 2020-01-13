ماس ايجيبت تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور ، الجيبسوم بورد ،جميع اعمال الالومنيوم،الشيش الحصيرة ،سخانات الطاقه الشمسيه ،جميع اعمال الفرش، اللاند سكيب ، حمامات السباحة ، . نهتم بأدق التفاصيل و نعتمد علي أمهر المهندسين و الفنيين . شركة ماس ايجيبت تستلم الوحدة السكنية علي الطوب الأحمر أو المحارة و تقوم بتسليمها علي المفتاح . اتصل الان والحق عروض ماس ايجيبت الجديده للاتصال 01229000568 01000771008 / للاشتراك فى جروب الواتس اب ليصللك الخصومات واخبار الشركه