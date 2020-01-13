ازاى تشطب بيتك باقل التكاليف . لازم يكون فى تخطيط متكامل للموضوع بأدق التفاصيل 1-رفع مقاسات من الموقع وعمل رسم هندسى (3d) 2-عمل مقايسة بكل البنود والتفاصيل وطبعا هتكون دقيقة جدا لان البيت مرسوم رسم هندسى فطبعا مفيش مجال للخطاء او التهدير فى اى حاجة 3-وعشان الكلام دة يتنفذ لازم يكون فى فريق عمل متكامل والاهم من كدة يكون فى اشراف هندسى 4-بعد كل الكلام دة لازم تعمل عقد ويبقا مرفق معا المقايسة والرسم الهندسى وطبعا هيبقا فى جدول زمنى ومواصفات فنية بناءا على المقايسة