(للبيع)
|ازاى تشطب بيتك باقل التكاليف . لازم يكون فى تخطيط متكامل للموضوع بأدق التفاصيل 1-رفع مقاسات من الموقع وعمل رسم هندسى (3d) 2-عمل مقايسة بكل البنود والتفاصيل وطبعا هتكون دقيقة جدا لان البيت مرسوم رسم هندسى فطبعا مفيش مجال للخطاء او التهدير فى اى حاجة 3-وعشان الكلام دة يتنفذ لازم يكون فى فريق عمل متكامل والاهم من كدة يكون فى اشراف هندسى 4-بعد كل الكلام دة لازم تعمل عقد ويبقا مرفق معا المقايسة والرسم الهندسى وطبعا هيبقا فى جدول زمنى ومواصفات فنية بناءا على المقايسة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حنين
|التليفون:
|01099197161
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|5ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048778
اتصل
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه