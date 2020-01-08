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تفاصيل الإعلان
عروض 2020 من ماس ايجيبت لكل من سيتعاقد حتي بدايه العام الجديد 1- كابينه شاور هديه 2- تليفزيزن 32 بوصه 3- دهان غرفه الاطفال مجانا 4- خصم 15% على جميع الباقات 5- التصميم والمعاينه مجانا في حاله التنفيذ مع ماس ايجيبت مالكش حجه هتشطب هتشطب الحق العرض بسرعه ماس ايجيبت تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور ، الجيبسوم بورد ،جميع اعمال الالومنيوم،الشيش الحصيرة ،سخانات الطاقه الشمسيه🎇 ،جميع اعمال الفرش، اللاند سكيب ، حمامات السباحة ، . نهتم بأدق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حنين
التليفون: 01099197161

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048117
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صورة الاعلان: خصومات وهدايا مجانية وعروض من تروهوم للديكور والعمارة بمناسبة العام الجديد - في القاهرة مصر

خصومات وهدايا مجانية وعروض من تروهوم للديكور والعمارة بمناسبة العام الجديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ما تفوتش اكبر فرصة لعام ( 2020/2019 ) واتصل للحصول على خصومات هائلة وهدايا مجانية على اعمال الديكور .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,400 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى العروض لعام 2020 لكل من سيتعاقد حتي بدايه العام الجديد 1- كابينه شاور هديه 2- تليفزيزن 32 ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت تهنىء جميع عملاؤها ببدايه العام الجديد وبتقدم اقوى العروض لعام 2020 لكل من سيتعاقد حتي بد.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى عروض ماس ايجيبت لعام 2020 ماس ايجيبت بتحتفل ببدايه 2020 وبتقدم لكل عملاؤها الكرام اقوي العروض .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير علش.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

24/12/2019
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صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احدث الديكورات والتصميمات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نتظرونا في اقوى عروض ماس ايجيبت لعام 2020 ماس ايجيبت تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور 🎗، .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أهم من الشغل تظبيط الشغل. . عشان تظبيط الشغل مهم فى أى مجال فهو مهم كمان فى مجال الديكورات والتشطيب.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: خصومات ومفاجآت نهاية عام 2019 من تروهوم للديكور والأثاث والعمارة المتكاملة - في القاهرة مصر

خصومات ومفاجآت نهاية عام 2019 من تروهوم للديكور والأثاث والعمارة المتكاملة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بادر بالحجز قبل نهاية العام عروض وخصومات من تروهوم على الأثاث المنزلي والمطابخ بجميع انواعها وجميع .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,400 جنيه

11/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احنا عارفين انك تعبت من ارتفاع الاسعار ونفسك تشطب شقتك ومش عارف تعمل ايه !! احنا بقي لسه معاك وهنس.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

11/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للي ميعرفش احنا مين احنا شركه تشطيبات وديكورات داخليه و خارجيه من اكتر من٢٠ سنه - نقوم .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

10/12/2019
صورة الاعلان: كاسل للديكور والتصميمات الداخلية بيتك هتشوفه علي ذوقك قبل التشطيب - في القاهرة مصر

كاسل للديكور والتصميمات الداخلية بيتك هتشوفه علي ذوقك قبل التشطيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمال اللون الأسود مع كاسل للديكور والتشطيبات المعمارية بيتك أحلي وأحلي وعلي ذوقك معاينه مجانية ومقا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,800 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ولسه ماس ايجيبت بتقدمللك اقوى العروض في البلاك فرايدى فريق ماس ايجيبت هيوفرللك الحل الامثل لديكورات.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

9/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

.أختار بيت العمر وأحنا هنشطبهولك.! نفسك تعيش فى بيت مُريح وماتغيرش ديكور بيتك و يفضل عصري وعلى الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

8/12/2019
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