عروض 2020 من ماس ايجيبت لكل من سيتعاقد حتي بدايه العام الجديد 1- كابينه شاور هديه 2- تليفزيزن 32 بوصه 3- دهان غرفه الاطفال مجانا 4- خصم 15% على جميع الباقات 5- التصميم والمعاينه مجانا في حاله التنفيذ مع ماس ايجيبت مالكش حجه هتشطب هتشطب الحق العرض بسرعه ماس ايجيبت تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور ، الجيبسوم بورد ،جميع اعمال الالومنيوم،الشيش الحصيرة ،سخانات الطاقه الشمسيه🎇 ،جميع اعمال الفرش، اللاند سكيب ، حمامات السباحة ، . نهتم بأدق