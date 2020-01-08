(للبيع)
|عروض 2020 من ماس ايجيبت لكل من سيتعاقد حتي بدايه العام الجديد 1- كابينه شاور هديه 2- تليفزيزن 32 بوصه 3- دهان غرفه الاطفال مجانا 4- خصم 15% على جميع الباقات 5- التصميم والمعاينه مجانا في حاله التنفيذ مع ماس ايجيبت مالكش حجه هتشطب هتشطب الحق العرض بسرعه ماس ايجيبت تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور ، الجيبسوم بورد ،جميع اعمال الالومنيوم،الشيش الحصيرة ،سخانات الطاقه الشمسيه🎇 ،جميع اعمال الفرش، اللاند سكيب ، حمامات السباحة ، . نهتم بأدق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حنين
|التليفون:
|01099197161
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|العنوان:
|5 ش احمد فهيم الحي السابع مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048117
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